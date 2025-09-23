La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,24 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA ascendió también 0,24 %, hasta los 76.331.134,04 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Metrogas (12,2 %), Bolsas y Mercados Argentinos (8 %) y Transener (6,9 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Loma Negra (-4,4 %), Grupo Supervielle (-3,2 %) y Cresud (-2,9 %).

Los títulos públicos argentinos subieron entre 3,3 % y 6,8 % en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina cayó 5,5 %, a 1.023 puntos básicos.

La positiva reacción de los mercados se dio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un fuerte respaldo a su colega argentino, Javier Milei, con quien se reunió este martes en Nueva York.

Ambas Administraciones confirmaron que negocian algún tipo de ayuda financiera a Argentina por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

Argentina necesita con urgencia reforzar sus reservas monetarias para hacer frente a las presiones cambiarias y pagar en enero vencimientos de deuda con acreedores privados por 4.400 millones de dólares.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense bajó 45 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.385 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense bajó a 1.366 pesos por unidad,.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 65 pesos, a 1.410 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 1,8 %, hasta 1.415,08 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 1,6 %, hasta los 1.405,02 pesos por dólar.