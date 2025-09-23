La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,04 %) pese al despunte de Kingfisher

El índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 3,36 puntos hasta los 9.223,32, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, ganó un 0,46 %, o 98,42 puntos, hasta los 21.695,35.

La minorista de bricolaje y hogar Kingfisher fue la más beneficiada del día en el parqué británico, pues sus acciones escalaron un 14,63 %, su mayor subida desde 2008, tras elevar este martes su pronóstico de ganancias anuales.

El podio de ganadores lo completó la empresa de productos de tecnología médica Convatec, que sumó un 2,93 %, y la minera Antofagasta, que creció un 2,46 %.

Por contra, las más perjudicadas fueron la compañía de energía y metales Metlen, que bajó un 4,12 %, seguida de la ingeniera Smiths Group, que cedió un 3,36 %, y el fondo de inversión y gestión patrimonial St. James´s Place, que disminuyó un 2,53 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy