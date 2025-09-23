La Bolsa de Milán sube un 0,13 % pese al desplome de Mediobanca tras la opa de MPS

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,07 % hasta situarse en los 45.090,60 enteros.
Durante la sesión cambiaron de manos 478 millones de acciones por un valor de unos 3.208 millones de euros (unos 3.783 millones de dólares).
Mediobanca fue el valor más castigado del día, con una caída del 5,91 %, en su primera sesión tras el cierre de la oferta pública de adquisición lanzada por MPS, que logró hacerse con el 86,33 % de su capital.
Otras compañías que terminaron la jornada en terreno negativo fueron la multinacional de defensa Leonardo (-2,17 %), Telecom Italia (-1,90 %), Banco BPM (-1,89 %) y Unicredit (-1,37 %).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por el contrario, las empresas con mejor desempeño en el selectivo fueron la petrolera Saipem (3,64 %), el grupo automovilístico Stellantis (3,15 %), STMicroelectronics (2,69 %), las firmas de moda Brunello Cucinelli (2,61 %) y Moncler (2,42 %).