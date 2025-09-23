La Bolsa de Milán sube un 0,13 % pese al desplome de Mediobanca tras la opa de MPS

Roma, 23 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,13 % hasta los 42.477,76 puntos, a pesar de la fuerte caída de Mediobanca tras la adquisición de la mayor parte de su capital por parte de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS).