La bolsa de São Paulo marca un nuevo récord ante una posible reunión entre Lula y Trump

El Ibovespa, referencia del parqué brasileño, renovó así su máxima histórica, alcanzada el pasado viernes, cuando acabó la jornada con 145.865 enteros.

El corro paulista acumula una subida de más del 20 % en lo que va de año.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,10 % frente al dólar, que acabó el día cotizado a 5,278 reales para la compra y 5,279 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros dieron rienda suelta a su euforia ante un posible deshielo de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump anunció en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, que se encontró con Lula en los pasillos, se abrazaron y que pactaron encontrarse la próxima semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dos países se han distanciado por las sanciones decretadas por Trump contra Brasil en represalia por el juicio que llevó a una condena de 27 años de cárcel para el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano, por intento de golpe de Estado.

Entre ellas, aranceles del 50 % a una parte significativa de los productos brasileños y restricciones de diversa naturaleza a jueces del Supremo brasileño y funcionarios del Gobierno de Lula.

Sin embargo, a pesar de las críticas de Lula en su pronunciamiento, Trump dijo que el líder brasileño es "muy agradable" y que en ese breve encuentro tuvieron "buena química".

A partir de ahí, el Ibovespa aumentó sus ganancias y el real escaló.

Al frente de las ganancias en el corro figuraron las acciones de la red médica Qualicorp (+4,3 %).

Por el contrario, encabezaron las pérdidas de la jornada los papeles de la cárnica MBRF, que cedieron un 6,7 %.

La multinacional es fruto de la fusión de las empresas Marfrig y BRF, que concluyó el lunes dando lugar a un nuevo gigante del sector cárnico, con una facturación anual estimada en 152.000 millones de reales (28.800 millones de dólares/24.300 millones de euros).

El volumen negociado en bolsa alcanzó este martes los 20.600 millones de reales, en unos 3,2 millones de negocios.