La Global Sumud Flotilla acusa israel de "obstruir deliberadamente" la ayuda hacia Gaza

"El historial de Israel de interceptar buques, bloquear convoyes y restringir rutas demuestra que su intención no es facilitar la ayuda humanitaria, sino controlarla, retrasarla y denegarla", denunció la flotilla en un comunicado, en el que recordó que Amnistía Internacional y Human Rights Watch calificaron estas prácticas como "violaciones del derecho internacional y peligrosas obstrucciones a la asistencia imparcial".

Este lunes, el Gobierno israelí instó a los activistas que navegan en los barcos de la flotilla a atracar en el puerto israelí de Ashkelon y descargar allí la ayuda, para -aseguró- ser transferida y distribuida en Gaza.

La propuesta de Israel fue planteada después de que el propio Gobierno afirmara que la misión no es humanitaria, sino una "iniciativa yihadista" al servicio de los intereses del grupo "terrorista" Hamás.

Los organizadores de la flotilla aseguraron que, con sus acusaciones, Israel "prepara el terreno para una mayor escalada", al considerar que es un "pretexto" para la violencia contra civiles que actúan "legalmente" para prestar ayuda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La flotilla llamó a la comunidad internacional a "no considerar estas exigencias como simples instrucciones operativas" ya que -agregó- "constituyen la continuación de un bloqueo" que la ONU calificó como "castigo colectivo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante esta situación, la misión instó a la comunidad internacional y a Naciones Unidas a "garantizar el paso seguro y la protección de los trabajadores humanitarios" y a "actuar con decisión para poner fin al genocidio en curso", ya que -dijo- "cualquier otra cosa corre el riesgo de consolidar un sistema de hambruna forzada".

La iniciativa, compuesta por más de cincuenta barcos e integrada por unos 500 activistas, políticos, periodistas y médicos de más de cuarenta nacionalidades, está considerada como la mayor flotilla organizada hasta el momento que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el asedio israelí de la franja palestina.