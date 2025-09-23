La India y Pakistán extienden el cierre del espacio aéreo hasta finales de octubre

Según informó la agencia de noticias india PTI, los dos países vecinos y rivales han emitido avisos separados a los aviadores (NOTAM, por sus siglas en inglés), comunicaciones oficiales dirigidas a pilotos y operadores sobre restricciones, para alargar un mes más el cierre de sus respectivos espacios aéreos.
El Ministerio de Aviación de la India indicó este martes mediante el NOTAM que su veto afecta a "todos los aparatos propiedad u operados por aerolíneas y operadores paquistaníes, incluyendo aviones militares", mientras que Pakistán adoptó una medida recíproca para los vuelos indios.
El cierre del espacio aéreo repercute significativamente a los vuelos procedentes de Pakistán con destino al sudeste asiático y Oceanía, que desde hace meses se ven obligados a tomar rutas más largas y circulares, lo que aumenta considerablemente el tiempo de viaje y los costes de combustible, suponiendo una carga importante para las aerolíneas paquistaníes, ya de por sí con dificultades económicas.
Esta medida refleja la persistente tensión entre las dos potencias, enfrentadas desde su partición en 1947, y cuya última crisis, iniciada el pasado 22 de abril, ha sido la más grave en lo que va de siglo.
El enfrentamiento se prolongó hasta el 10 de mayo, alcanzando niveles no vistos desde la guerra de Kargil de 1999, con ataques con misiles y drones en la disputada región de Cachemira, y concluyó con un alto el fuego acordado con mediación de Estados Unidos.