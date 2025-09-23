La India y Pakistán extienden el cierre del espacio aéreo hasta finales de octubre

Nueva Delhi, 23 sep (EFE).- La India extendió este martes hasta el próximo 24 de octubre el cierre de su espacio aéreo para aviones paquistaníes, que está vigente desde el pasado 1 de mayo, después de que la autoridad aeroportuaria de Pakistán anunciase la misma medida, en un clima de tensión entre Nueva Delhi e Islamabad tras la última crisis entre las dos potencias nucleares sudasiáticas.