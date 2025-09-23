La OCDE espera una ralentización menos violenta en México: 0,8 % en 2025 y 1,3 % en 2026

En su informe interino de Perspectivas publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que la subida del producto interior bruto (PIB) mexicano este año será el cuarto menor de los países del G20, sólo por encima de Alemania (0,3 %), Francia (0,6 %) e Italia (0,6 %).

El economista jefe de la OCDE, Alvaro Pereira, en declaraciones a EFE ha subrayado que los grandes afectados por la política arancelaria de Trump van a ser Estados Unidos por el impacto para los costos de producción y para los precios al consumidor y tanto México como Canadá por su dependencia de las exportaciones a ese país.

Los efectos de esas barreras arancelarias sólo se están empezando a hacer sentir ahora, ya que sobre todo en el primer trimestre del año se produjo un repunte de las importaciones en Estados Unidos, en un ejercicio de acaparamiento para intentar anticipar el aumento de los gravámenes con el giro dado por el presidente estadounidense acumulando mercancías.