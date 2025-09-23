Mundo

La OCDE mejora la previsión económica de Brasil al 2,3 % gracias a la buena cosecha

París, 23 sep (EFE).- La OCDE ha revisado al alza sus previsiones sobre el crecimiento de la economía brasileña al 2,3 % este año, dos décimas más de lo que había anticipado en junio, gracias esencialmente a que la cosecha ha sido mejor de lo esperado en el primer trimestre.

23 de septiembre de 2025 - 06:05
En su informe interino de Perspectivas publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mantiene en cualquier caso la trayectoria de una notable ralentización de la actividad, si se compara con el incremento del 3,4 % conseguido en 2024.

Para 2026, calcula que la progresión del producto interior bruto (PIB) será todavía menor, del 1,7 %, una décima más de lo estimado en junio.

Los autores del estudio recuerdan que Brasil junto a India y China son los tres países del G20 a los que más han subido este año los aranceles. Y de hecho, Brasil es el que está sometido al tipo de arancel efectivo más elevado, en torno al 35 %.

Según los cálculos de la OCDE, el tipo efectivo de los aranceles aduaneros que aplica globalmente Estados Unidos a las importaciones ha ascendido a finales de agosto al 19,5 % de media, 4,1 puntos porcentuales más que en mayo, y eso significa el nivel más elevado desde 1934.

