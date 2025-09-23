La OCDE mejora la previsión económica de Brasil al 2,3 % gracias a la buena cosecha

París, 23 sep (EFE).- La OCDE ha revisado al alza sus previsiones sobre el crecimiento de la economía brasileña al 2,3 % este año, dos décimas más de lo que había anticipado en junio, gracias esencialmente a que la cosecha ha sido mejor de lo esperado en el primer trimestre.