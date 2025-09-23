La OCDE prevé un crecimiento del 4,5 % en Argentina en 2025, menos de lo esperado en junio

En su informe interino de Perspectivas publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplica a Argentina la mayor corrección a la baja en 2025 de todos los países del G20.

La razón, según explica a EFE el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, es una inflexión a la baja del consumo privado y de las exportaciones, así como a un descenso del crédito.

Por sectores productivos, se ha constatado un descenso en la industria y en la construcción, y todo eso tiene un impacto económico.

Para 2026, los autores del informe esperan una subida del producto interior bruto (PIB) argentino del 4,3 %, lo mismo que habían anticipado hace algo más de tres meses. Hay que recordar que en 2024 el PIB de Argentina se había reducido un 1,3 % y que fue el único país del G20 en recesión.

El economista jefe ha puntualizado que estas proyecciones están hechas a partir de los últimos datos económicos disponibles, pero no con los signos de inestabilidad política y financiera de las últimas semanas.

Una inestabilidad que, de confirmarse, podría tener repercusiones macroeconómicas, ha reconocido.

Por lo que respecta a la inflación, que ha sido uno de los principales problemas de Argentina en los últimos años, la OCDE calcula que del 219,9 % de 2024, se pasará a una media del 39,8 % en 2025 y al 16,5 % en 2026.