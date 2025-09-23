La ofensiva de Israel en Gaza mató a 38 personas el lunes, 65.382 desde octubre de 2023

"La cifra acumulada por la agresión israelí ha subido a 65.382 muertos y 166.985 heridos desde el 7 de octubre de 2023", recoge el comunicado de Sanidad.

El ministerio advirtió de que muchos cadáveres continúan sepultados entre escombros o tirados en lugares de difícil acceso a lo largo del enclave, encontrándose el 82 % de la Franja sometida a órdenes de evacuación del Ejército o directamente bajo su control militar.

En otro comunicado, Sanidad denunció los ataques sistemáticos contra el sistema sanitario gazatí, que dejan "forzosamente fuera de servicio los hospitales".

"Constituye un crimen contra los pacientes y los heridos, privándolos de su derecho garantizado internacionalmente a recibir tratamiento", añadió Sanidad.

El recuento de fallecidos del ministerio incluye también tres personas que perdieron la vida en incidentes relacionados con la búsqueda de ayuda humanitaria, distribuida en centros gestionados por Estados Unidos y controlados por mercenarios de este país o rodeados por tropas israelíes, que abren fuego habitualmente contra la población.

En total, 2.526 personas han muerto en este tipo de tiroteos, que también se producen en las carreteras por las que pasan los camiones con ayuda humanitaria, en las que los gazatíes se reúnen diariamente para tratar de asaltar los vehículos para hacerse con su contenido.

Los hospitales de la Franja de Gaza trabajan en uno de los momentos más críticos de la ofensiva israelí con cientos de heridos y decenas de cadáveres llegando a los centros en todo el enclave, a pesar de sufrir una grave escasez de medicamentos, algunos de ellos esenciales, así como de reservas de sangre.

Durante una visita de EFE al Hospital Rantisi, el último con especialidad en pediatría en la ciudad de Gaza, que acababa de sufrir un bombardeo del Ejército israelí, sus médicos advirtieron además de que no pueden ofrecer comida a sus pacientes.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto casi 65.400 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.