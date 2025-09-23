La película japonesa 'Sai: Disaster': El asesinato en serie como desastre natural

En la película, cuatro personas llevan vidas normales en lugares distintos sin que sus caminos se crucen nunca y arrastran diferentes dramas personales. Un hombre misterioso aparece en cada historia, siempre bajo la apariencia de diferentes identidades (un profesor, un limpiador o un empleado de gasolinera). Entonces llega la muerte. Una detective (Anne Nakamura) busca la verdad.

Protagonizada por Teruyuki Kagawa, las muertes violentas sobrevienen a sus víctimas en situaciones cotidianas, algo que sus directores han definido como "una nueva forma de miedo", no "directo sino indirecto" y similar a los terremotos o tsunamis que en Japón ocurren de manera repentina, arrastrando vidas.

La fragmentación de las historias, que salen de fragmentos reordenados y extraídos de los seis capítulos de la miniserie, convierte la película en una especie de puzle que según sus directores puede igualmente llegar al público.

Yutaro Seki y Kentaro Hirase codirigieron en 2022 junto con Masahiko Sato su primer largometraje 'Miyamatsu to Yamashita / Roleless', que participó en la sección Nuevos directores del Festival de San Sebastián en 2022.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Hirase fue el coguionista de 'Hyakka / A Hundred Flowers', de Genki Kawamura, que obtuvo en 2022 la Concha de Plata a la mejor dirección en San Sebastián. 'SAI: disaster' es el segundo largometraje de ambos.