La rupia se hunde a mínimo histórico por doble presión de EE.UU. sobre visados y aranceles

La rupia cayó a un mínimo de 88,72 por dólar, en una jornada en la que el índice del dólar estadounidense bajaba a 97,28, según el índice interbancario.

El detonante inmediato ha sido la nueva tasa de 100.000 dólares para los visados H-1B, que amenaza con frenar los flujos de capital extranjero y las remesas. Esta presión se suma a la ya existente por los aranceles estadounidenses, más severos que los que enfrentan otros países asiáticos.

"Esta medida podría afectar al sector de servicios de TI de la India, ralentizar las remesas y debilitar la confianza general de los inversores, dejando a la moneda vulnerable a una mayor depreciación", señala un informe de la consultora Eforex India.

Comentarios del mercado recogidos por la firma a través de un operador de divisas de un banco en Bombay indican que "sugiere que la rupia podría seguir siendo una de las monedas más débiles de Asia en el corto plazo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La moneda india había encadenado jornadas de bajadas desde la imposición por parte de EE.UU. en agosto de "aranceles punitivos" a Nueva Delhi como castigo por su compra de petróleo ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ofensiva arancelaria de Trump enfrió las posibilidades de un acuerdo comercial rápido entre la India y Estados Unidos, aunque en los últimos días se han retomado las rondas de negociación entre las dos partes, que han asegurado que se están produciendo avances.

El diario financiero indio Livemint, citando fuentes del mercado, informó de que el Banco de la Reserva de la India (RBI) ha intervenido para evitar una caída descontrolada. Según el reporte, la estrategia del banco central es asegurar que la depreciación sea ordenada.

La rupia india se encuentra en una constante devaluación desde el 1 de enero de 2018, pese a haber ralentizado su caída desde mediados de 2022.