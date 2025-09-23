La serie española 'Mariliendre' se podrá ver a partir del 5 de octubre en todo el mundo

Protagonizada por Blanca Martínez Rodrigo y, con un elenco que incluye nombres como Martín Urrutia, Omar Ayuso o Mariano Peña, la serie es una suerte de revancha de esa amiga infalible de los hombres gays que, hasta ahora, parecía inevitablemente condenada a la categoría de personaje secundario.

La protagonista de la serie, Meri Román era una reina de la noche gay madrileña, pero de eso han pasado 10 años y ahora vive atormentada por su pasado.

Una serie creada por Javier Ferreiro y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi -responsable de series como 'La mesías' o 'Veneno'- que consta de seis episodios y que surgió de las propias ficciones de cine o televisión.

Ferreiro se dio cuenta de que, en las "series y películas de contenido y temática LGBTIQ+" que él veía, la mariliendre, "que es tan importante en el grupo de los gays como amiga, como confidente y como ayudante", siempre estaba relegada a un segundo plano, como explicó a EFE en la presentación del proyecto en el festival Series Mania de Lille (Francia).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ahora la serie se podrá ver en Atresplayer Internacional, el servicio de streaming de Atresmedia Internacional, que está disponible en todo el mundo bajo suscripción y con fuerte presencia en países como Estados Unidos, México, Chile, Reino Unido o Colombia.