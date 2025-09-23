La tormenta tropical Narda mantendrá lluvias de muy fuertes a intensas en México

En su más reciente reporte, a las 21:30 hora local (3:30 GMT del martes), el SMN indicó que, debido a los desprendimientos nubosos del meteoro, durante las próximas horas se presentarán estas lluvias de fuertes a intensas en el este y la costa de Guerrero, el oeste de Michoacán, la costa de Colima y el suroeste de Jalisco.

También indicó que continuarán las rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y el oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en las costas de los citados estados.

El SMN advirtió que los modelos de pronóstico indican que Narda tendrá un fortalecimiento constante y evolucionará a huracán durante la mañana del martes, además se prevé que, en los siguientes días, mantenga su trayectoria hacia el oeste, y se aleje gradualmente de México.

Y precisó que a las 21:00 hora local (3:00 GMT del martes), el centro de Narda se localizó a 320 kilómetros (km) al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 355 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

“Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, indicó el SMN tras recomendar a la ciudadanía extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

México prevé hasta veinte ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado doce tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, dejando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y la caída de árboles.