La tormenta tropical Narda mantendrá lluvias en Pacífico mexicano, mientras se intensifica

En su más reciente reporte, a las 06:00 hora local (12:00 GMT), el SMN indicó que el centro de Narda se localizaba a 450 kilómetros (km) al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 450 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

El meteoro, que se espera evolucione en las próximas horas a huracán categoría 1, presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de 140 km/h y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 20 km/h.

El organismo abundó que las bandas nubosas del ciclón ocasionan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en costas de esos estados.

"Los modelos de pronóstico indican que, durante la mañana de hoy, Narda evolucionará a huracán y, en los próximos días, mantendrá la trayectoria hacia el oeste, alejándose gradualmente de México", advirtió el SMN.

El organismo alertó de igual forma que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de los ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante la situación, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones por el viento y el oleaje elevado y a atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 12 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, dejando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y la caída de árboles.