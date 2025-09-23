La UE condena el ataque israelí en el sur del Líbano que causó al menos cinco muertos

Una portavoz de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, subrayó en un comunicado que “este incidente se produce tras una escalada de ataques y advertencias por parte de las FDI”.

“La UE reitera su llamamiento al pleno respeto y aplicación del acuerdo de alto el fuego entre el Líbano e Israel”, indicó.

Recalcó además que las cuestiones de seguridad deben abordarse “haciendo uso plenamente del mecanismo de supervisión establecido en el marco del acuerdo de alto el fuego”.

Por último, llamó a que todo el mundo respalde los esfuerzos del Gobierno del Líbano encaminados a establecer el monopolio del Estado sobre la tenencia de armas.

Al menos cinco personas murieron el domingo, entre ellas tres niños, en un ataque con dron lanzado por Israel contra la localidad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano.

El Ejército israelí ha intensificado recientemente sus ataques contra el Líbano, especialmente contra el sur del país, pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 que puso fin a la guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá.

Además, el pasado viernes murieron al menos dos personas y otras once resultaron heridas en bombardeos contra vehículos que circulaban por el sur del Líbano.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de la formación chií.