Las autoridades en Venezuela detienen a un hombre acusado de cría ilícita de aves

"A través de las redes sociales se encontraba comercializando dichas aves por 50 dólares estadounidenses", detalló el funcionario en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram.

Según Rico, el sujeto arrestado cruzaba a las aves entre sí, lo cual, añadió, estaba generando "ciertas alteraciones" genéticas en esta especie, que habita principalmente en Australia.

El funcionario señaló que en el operativo, realizado en Caracas, también se rescató un huevo de 'diamante mandarín'.

Todos los ejemplares, añadió, fueron entregados al Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Se rescataron dichas especies, que se encontraban en condiciones no aptas, siendo puestas a disposición del Ministerio de Ecosocialismo", agregó la publicación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En junio pasado, el Gobierno de Venezuela rescató a veinticinco aves que permanecían enjauladas "ilegalmente" en un sector de Caracas, según una nota difundida entonces por la cartera de Ecosocialismo.

El despacho de Estado sostuvo que las aves, entre las que destacaban cinco turpiales, serían presumiblemente comercializadas de forma ilegal.

Ese mismo mes, la Administración de Nicolás Maduro dio a conocer el rescate de 1.116 animales silvestres, entre ellos aves y reptiles, que estaban en cautiverio en decenas de comercios y criaderos.