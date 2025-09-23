Legisladores de EE.UU. advierten a Canadá de represalias por reconocer el Estado palestino

Toronto (Canadá), 23 sep (EFE).- Un grupo de legisladores republicanos de Estados Unidos advirtió a Canadá, Australia, Francia y al Reino Unido que su reconocimiento del Estado de Palestina puede provocar "medidas de castigo" por parte de las autoridades estadounidenses, según señalaron este martes medios canadienses.