Legisladores de EE.UU. advierten a Canadá de represalias por reconocer el Estado palestino

En una carta dirigida al primer ministro canadiense, Mark Carney, así como a los líderes de los otros tres países, firmada por 11 congresistas y 11 senadores, los legisladores republicanos aseguran que el reconocimiento les pone "en conflicto con la política y los intereses de Estados Unidos, que llevan mucho tiempo establecidos, y podría invitar a medidas punitivas en respuesta".
"Lamentablemente, sus acciones de legitimar un Estado terrorista palestino solo darán mayor motivación a las turbas antisemitas violentas", añadieron en la carta fechada el 19 de septiembre.
El domingo, Canadá, el Reino Unido y Australia reconocieron oficialmente el Estado de Palestina, lo que supone un cambio fundamental respecto a las políticas que estos países habían mantenido hasta ahora de esperar a que la constitución de Palestina se produjese como consecuencia de un proceso de paz con Israel. El lunes, Francia hizo lo mismo.
Carney justificó la decisión de reconocer ahora a Palestina como "un paso necesario para preservar la solución de dos Estados, dada la insostenible naturaleza de la situación actual" y a las políticas de Israel para impedir la constitución del Estado palestino.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los otros tres países también han explicado en términos similares su cambio de política.