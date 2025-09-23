Liberal Demócratas buscan superar en escaños a Conservadores por primera vez en 100 años

Durante el discurso de cierre en la conferencia del partido celebrada en Bournemouth (sur de Inglaterra), Davey dijo que los Liberal Demócratas tienen una "oportunidad histórica" de cara a las próximas elecciones generales de 2029 y alentó a sus militantes a soñar con altas miras.

"Ahora somos el único partido que representa la visión y los valores de una decente y silenciosa mayoría británica. Así que os diré, en confianza, que nuestro primer objetivo para las próximas elecciones generales es ganar más escaños que los Conservadores por primera vez desde Henry Asquith en 1910", comentó el líder de los Lib Dems.

Los analistas de la formación consideran que, con el panorama político actual en el Reino Unido, donde el partido populista de derechas Reform UK lidera las encuestas de intención de voto, los liberal demócratas podrían ser los principales beneficiarios de la caída del apoyo que experimenta el bipartidismo tradicional representado por el Partido Laborista y el Partido Conservador.

Por ello, durante su discurso, Davey tampoco ha dudado en atacar a su rival y líder de Reform UK, Nigel Farage, al que nombró 31 veces y acusó de querer convertir al Reino Unido en un país "inspirado" por los Estados Unidos de Donald Trump.

El líder del Lib Dem dijo que Farage busca cargar a los británicos con facturas de seguro médico "agobiantes"; destruir el campo mediante el 'fracking' para obtener petróleo o "pisotear" los derechos básicos al proponer retirarse de la Convención Europea de Derechos Humanos.

"Esa es la América de Trump. No dejen que se convierta en el Reino Unido de Farage", recalcó.

"Estoy viendo al pobre Ed Davey hablar. Está obsesionado conmigo. Estaré feliz de pagarle un psiquiatra", respondió en X el líder de Reform UK a las palabras del jefe de los Lib Dems.

Entre las propuestas políticas principales anunciadas durante la conferencia, se encuentra la de un programa que ayude a impulsar la instalación de paneles solares en las casas; una nueva ley "a prueba de Trump" que prohíba a los ministros británicos hacer presión en nombre de líderes extranjeros o una invitación a los investigadores de cáncer para que se trasladen de los Estados Unidos al Reino Unido.