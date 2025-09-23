Lituania podrá derribar inmediatamente drones que violen su espacio aéreo

El Parlamento indicó en un comunicado que los diputados adoptaron en concreto el pleno de hoy enmiendas a la Ley de Aviación y al Estatuto sobre el Uso de la Fuerza Militar para permitir una reacción rápida por parte del Ejército.

"Las enmiendas a ambas leyes tienen como objetivo crear condiciones adicionales para responder de la manera más rápida y segura posible al creciente número de violaciones del espacio aéreo cometidas por aeronaves no tripuladas de países hostiles, que representan una amenaza tanto para la seguridad pública como estatal", declaró el viceministro de Defensa, Karolis Aleksa.

Antes los soldados podían usar la fuerza militar solo en dos casos: contra aeronaves utilizadas como armas o contra aquellas que volaban en zonas prohibidas y representaban una amenaza para instalaciones de importancia estatal.

Las enmiendas permitirán ahora al país báltico derribar drones incluso si violan las normas en áreas restringidas, lo que significa que el Ejército lituano podrá responder a las amenazas antes y actuar con mayor rapidez.

Los cambios legislativos establecen que, por decisión del ministro de Defensa o de una persona autorizada por él se podrá utilizar la fuerza militar contra aeronaves no tripuladas en una zona prohibida o restringida si sus vuelos se realizan en violación del procedimiento establecido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Las zonas restringidas se activarán únicamente en caso de necesidad real, es decir a solicitud del comandante de las Fuerzas Armadas.

La red de zonas restringidas será establecida por el Ministro de Transporte, en coordinación con las Fuerzas Armadas.

Los pilotos serán advertidos como máximo 10 minutos antes de la activación de la zona y deberán abandonar inmediatamente el área restringida.

Para garantizar la capacidad de transmitir tales advertencias, las aeronaves que vuelen en espacio aéreo no controlado deberán llevar equipo de radiocomunicación y transpondedores de radar.

Este requisito de equipo entrará en vigor a partir del 1 de mayo de 2026. Los planeadores, aeronaves motorizadas, globos libres y aeronaves ordinarias que no cuenten con transpondedor de radar deberán portar otro equipo de identificación reconocido por el proveedor de servicios de tráfico aéreo.

Los cambios para permitir procedimientos más rápidos para derribar drones que violen el espacio aéreo lituano se producen tras los incidentes ocurridos en las últimas semanas en el flanco oriental de la OTAN, incluido en la región de los bálticos, como la incursión de vehículos aéreos no tripulados rusos en Polonia y Rumanía, y la violación del espacio aéreo estonio por tres cazas MiG-31.

En el caso de Lituania, un dron lanzado por Rusia cayó en una base militar y otro de señuelo se estrelló justo al otro lado de la frontera con Bielorrusia.