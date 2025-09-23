"Lo único que me dio la ONU es un teleprompter roto y unas escaleras estropeadas": Trump

Las primeras palabras que dio al subir al estrado fueron para explicar a la audiencia que daría su discurso sin leer porque el teleprompter no funcionaba.

"Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprompter) puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter tendrá grandes problemas", dijo desatando las risas del público.

Más adelante, explicó que al llegar a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, se quedó atrapado a mitad de las escaleras mecánicas junto a la primera dama, Melania Trump.

"Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos", afirmó también provocando una carcajada de la audiencia.

El republicano usó esas dos anécdotas para cargar contra la ONU, un organismo cuya utilidad cuestionó porque lo acusó de no haberlo "ayudado" a frenar las guerras que hay en el mundo.

"Esto es lo que recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas estropeadas y un teleprompter estropeado", zanjó.

Durante su intervención, Trump explicó que el teleprompter ya estaba funcionando y, al finalizar, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, confirmó que había sido arreglado.