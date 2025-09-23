Los príncipes de Gales visitan a las familias de las niñas asesinadas en Southport

Londres, 23 sep (EFE).- Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, se desplazaron este martes hasta Southport, noroeste de Inglaterra, para visitar a las familias de las tres niñas asesinadas en un acuchillamiento múltiple en julio de 2024 durante una clase de baile en la localidad.