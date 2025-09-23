Los príncipes de Gales visitan a las familias de las niñas asesinadas en Southport

Guillermo y Catalina conocieron a los padres de Bebe King, de 6 años; Elsie Dot Stancombe, de 7 y Alice da Silva Aguiar, de 9 y fueron recibidos por los alumnos de dos de los colegios a los que las menores asistían a clase.
A su llegada a la Escuela Primaria Churchtown, donde eran alumnas Alice y Bebe, los príncipes pasearon por un nuevo patio construido en su memoria tras una campaña de recaudación de fondos y Guillermo tomó la palabra frente a los más de 700 pupilos del centro con un emotivo discurso.
El príncipe de Gales dijo que todavía era "difícil de comprender" lo que sucedió el pasado 29 de julio de 2024, cuando el joven de 17 años Axel Rudakubana asesinó a cuchilladas a Bebe, Elsie y Alice e hirió de gravedad a una decena de personas más en un centro recreativo de la localidad inglesa.
"Muchas vidas cambiaron ese día, incluidas las de innumerables miembros de esta comunidad escolar. Los amigos y los compañeros de clase de Bebe, Alice y Elsie se han unido para apoyarse entre ellos y recordar a las niñas a su manera", dijo el primogénito del rey Carlos III.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En este sentido, se refirió al patio inaugurado en nombre de las menores como "un símbolo de cómo la comunidad se ha juntado para crear este espacio positivo para los alumnos de este colegio" y "un símbolo de recuerdo y resiliencia y un testamento de que el amor siempre superará a la tragedia".
"Disfrutad de este patio. Sed valientes, alegres y amables", agregó el príncipe de Gales.
Guillermo también dedicó unas cálidas palabras a los padres de las tres menores asesinadas.
"A Alex y Sergio; Lauren y Ben y Jenni y David. Sois padres unidos por el duelo. Habéis enfrentado un enorme horror, pero habéis seguido adelante con elegancia y fortaleza, creando los legados más extraordinarios para vuestras hijas. Siempre estaremos aquí para apoyaros".