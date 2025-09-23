Lula pide la colaboración del mundo para remunerar a los países que mantienen sus bosques

Lula afirmó que el final de la deforestación en la selva amazónica depende de la creación de condiciones económicas dignas para la población de la región, donde viven cincuenta millones de personas repartidos en nueve países.

"Brasil ya ha reducido la deforestación a la mitad en la región en los dos últimos años. Para erradicarla se requiere garantizar condiciones dignas de vida para sus millones de habitantes", dijo Lula en su discurso en la ONU.

El mandatario aludió en concreto al Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), un nuevo mecanismo económico creado por Brasil que será lanzado oficialmente en la próxima cumbre climática de la ONU, la COP30, y que pretende captar fondos para costear la conservación de las selvas.

Este mismo martes, Lula tiene previsto presidir una reunión paralela a la Asamblea General en la que hará una presentación del TFFF como aperitivo de la COP30, que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, en la Amazonia.

Además del fondo de bosques tropicales, Brasil propondrá en la COP30 una cesta de instrumentos económicos que incluirá el pago por servicios ambientales vinculados a los manglares y el llamado 'carbono azul', asociado a ecosistemas marinos.

En relación a las negociaciones contra el cambio climático, Lula afirmó que "ha llegado el momento de pasar de la fase de negociación, a la etapa de implementación".

Por ello, el líder progresista defendió la creación de un consejo vinculado a la Asamblea General de la ONU que tenga "fuerza y legitimidad" para monitorear el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones.

En ese punto, cargó la principal responsabilidad a los países ricos, que "disfrutan de un nivel de vida obtenido a las costas de 200 años de emisiones".

La COP30 pretende servir para debatir el aumento de la ayuda a los países en desarrollo que se comprometan a mantener en pie sus selvas, como contribución al combate al cambio climático global.

Esa financiación, aportada por los países más ricos, fue fijada en trescientos mil millones de dólares anuales en la COP29, celebrada el año pasado en Bakú, pero gran parte de la comunidad internacional aspira a elevar esa cifra.