Macron saluda la propuesta de Trump de debilitar económicamente a Rusia

Macron recordó que en los más de mil días de guerra Rusia apenas ha ganado un 1 % de territorio ucraniano que antes no controlara, lo que ha tenido "enormes costos" materiales y humanos.
Dio también la bienvenida a las palabras de Trump cuando dijo "creer en la capacidad de Ucrania no solo para aguantar, sino defenderse y asegurarse de que sus derechos prevalecen".
Macron se refería al mensaje posteado por Trump en la red social Truth, que decía: "(Ucrania) tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe".
Por otro lado, Macron se mostró partidario de una reforma de la ONU, comenzando por la estructura del Consejo de Seguridad -donde Francia tiene un asiento permanente y derecho de veto-, y dijo al respecto que el Consejo debe "ampliarse al continente africano" (actualmente hay tres asientos para África, frente a cinco de Europa).
Macron lamentó los discursos de quienes "tratan de dividir al norte y el sur" o de quienes creen que existe "un Occidente unido frente a un sur global" -alusión a Rusia y China, sobre todo-, razonamiento que consideró "vestigio de una era en la que querían aislarnos a unos y otros en bloques".
En esta misma lógica, reclamó una mayor cooperación entre los poderes económicos del mundo, porque "no podemos oponer el G7 (las economías más avanzadas y democráticas) contra los Brics", el bloque de economías emergentes capitaneado por China, Rusia, Brasil e India.
"Debemos volver al espíritu de cooperación que es vital porque es lo que nos permitirá tener una agenda común para financiar los retos globales", insistió.