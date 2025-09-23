Marco Rubio y el presidente sirio exploran en la ONU el levantamiento pleno de sanciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió en mayo en Arabia Saudí con Al Sharaa, quien es exlíder del grupo islamista que el año pasado derrocó al Gobierno de Bachar al Asad, y ordenó el alivio de sanciones para Siria, pero algunas siguen vigentes.

"El secretario (Rubio) destacó que hay una oportunidad para que Siria construya una nación estable y soberana tras el histórico anuncio del presidente Trump a principios de este año sobre el alivio de las sanciones para el pueblo sirio", apuntó el Departamento de Estado en un comunicado.

Según la nota, Rubio y Al Sharaa también abordaron "los esfuerzos actuales contra el terrorismo, la búsqueda de los estadounidenses desaparecidos y la importancia de las relaciones entre Israel y Siria para lograr una mayor seguridad regional".

La reunión se produjo mientras el Congreso de Estados Unidos debate la derogación plena de la Ley César de 2019, que impuso duras sanciones económicas a Siria en respuesta a los crímenes de guerra del Gobierno de Al Asad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado domingo en una entrevista con la cadena estadounidense CBS, Al Sharaa insistió en la necesidad de un levantamiento total de las sanciones y advirtió de que "cualquiera que se oponga sería cómplice de la muerte del pueblo sirio".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al Sharaa, primer presidente sirio en participar en la Asamblea General de la ONU desde 1967, busca la apertura internacional para la reconstrucción de su país, profundamente fracturado tras más de trece años de guerra civil.

El pasado julio, la Administración de Trump retiró de su lista de grupos terroristas a la coalición islamista HTS, el grupo insurgente con orígenes en Al Qaeda que fue liderado por Al Sharaa.

Washington presiona a su vez para que Israel y Siria cierren un acuerdo de seguridad que ponga fin a los históricos enfrentamientos entre ambos países.