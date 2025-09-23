Mark Carney afirma que Trump ha sido "sincero" en su esfuerzo por lograr la paz en Ucrania

Carney, que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, añadió en una rueda de prensa este martes que a pesar de los "esfuerzos sinceros" de Trump, "(Vladímir) Putin ha fallado una y otra vez".

"Intensificó los bombardeos, puso a prueba a la OTAN, ha secuestrado niños y no muestra voluntad de repatriarlos. Comprendo el tono del presidente hoy", añadió Carney.

Trump instó hoy a Ucrania a luchar hasta recuperar los territorios ocupados por Rusia, en una aparente ruptura con la línea de negociaciones de paz que había promovido hasta ahora.

El cambio se produjo de forma inesperada tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"(Ucrania) tiene un gran espíritu, cada vez más fuerte. Podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento para que Ucrania actúe", escribió en su plataforma Truth Social.

Trump también respaldó que los países europeos derriben aeronaves rusas que violen su espacio aéreo.

Carney añadió que Canadá está lista "para hacer más" en Ucrania y que los ministros de Finanzas del G7 están tratando nuevas sanciones secundarias contra Rusia para lograr la paz.

Con respecto al reconocimiento canadiense del Estado de Palestina, realizado por Carney el domingo, el primer ministro canadiense afirmó que es una medida necesaria porque la posibilidad de llegar a una solución de dos Estados se está "desvaneciendo" y supone una violación del derecho internacional.

Carney también matizó su afirmación de que Canadá proporcionaría soldados a una fuerza de paz multinacional para los territorios palestinos ocupados por Israel.

"Si se logra la paz en una Palestina desmilitarizada, sin papel para Hamás, con la devolución previa de los rehenes, entonces será necesaria una fuerza de estabilización externa, neutral, lo que solíamos llamar una misión de paz", dijo.

"Una variedad de países contribuiría. Mi comentario fue solo que Canadá hará lo que sea mejor: podría ser apoyo material, financiero o de personal. Pero aún falta mucho para llegar a ese escenario", concluyó.