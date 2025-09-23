Más de 500 familias afectadas por temporal que azotó zonas en el norte y sur de Paraguay

El temporal, ocurrido el domingo, golpeó con más fuerza la región de Concepción, donde cerca de medio millar de familias reportaron daños en sus viviendas, mientras que en Itapúa se contabilizaron preliminarmente veinticinco casas afectadas, indicaron a EFE funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

En la ciudad de Concepción, capital del departamento del mismo nombre, 200 familias fueron afectadas por daños en los techos y paredes de sus casas, así como por la caída de árboles, indicó el funcionario Rubén Cuevas, que realiza el georreferenciado de cada vivienda afectada para conocer las necesidades de las familias.

El segundo distrito (municipio) de esa región más afectado es Belén, donde 180 familias alertaron sobre los destrozos en sus viviendas, indicó Cuevas.

En el departamento de Itapúa, la SEN tiene registrados de forma preliminar daños en las casas de 25 familias en el distrito de Cambyretá, así como la caída de árboles, dijo a EFE Óscar Coronel, funcionario de esa entidad oficial.

Coronel explicó que esta jornada continuará la verificación de posibles daños en otras localidades.

Además, indicó que en la capital de Itapúa, la ciudad turística de Encarnación, no hubo reporte de destrozos.

La Dirección de Meteorología e Hidrología indicó que el domingo, además de las lluvias y fuertes vientos, cayó granizo en zonas puntuales.