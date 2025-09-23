Más de 600 bomberos con 5 medios aéreos aún combaten el incendio en el Algarve portugués

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lusa Pedro Araújo dijo a EFE que los efectivos están concentrados en el último foco que queda activo de los tres que había inicialmente.
Afirmó que los trabajos están evolucionando de forma favorable y no descartó que al final del día de hoy el fuego pueda quedar completamente controlado.
Los bomberos usan doce excavadoras que están permitiendo avanzar sobre el terreno y consolidar las tareas de extinción de las llamas con herramientas manuales y agua.
Araújo agregó que al menos nueve personas han tenido que ser atendidas sobre el terreno por este fuego, mientras que dos bomberos y un civil heridos leves fueron traslados para recibir atención médica.
Hay también once personas que fueron evacuadas de forma preventiva de sus casas, que ya han regresado a sus viviendas.