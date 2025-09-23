Más de 600 bomberos con 5 medios aéreos aún combaten el incendio en el Algarve portugués

Lisboa, 23 sep (EFE).- Un total de 646 bomberos, apoyados por 222 vehículos terrestres y cinco medios aéreos, combaten este martes el incendio declarado el pasado fin de semana en Aljezur, en la región del Algarve, en el sur de Portugal.