Milei mantiene su primera reunión oficial con Trump y le agradece su respaldo electoral

"Muchas gracias presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario", escribió Milei en su perfil de la red social X tras finalizar la reunión entre ambos en Nueva York, en el contexto de la Asamblea General de la ONU.

El mensaje del mandatario argentino estuvo acompañado por una captura de una publicación de Trump en la plataforma de Truth Social en la que señala: "Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!".

El presidente asistió a la reunión con Trump junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ministro de Economía, Luis Caputo, y su canciller, Gerardo Werthein.

Tras el encuentro, Milei publicó una imagen en la que se lo ve sosteniendo un papel con el mensaje de Trump en Truth Social impreso, y con el mandatario estadounidense a su lado, sonriendo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer: darle mi apoyo total. Acabamos de respaldarlo para la presidencia", declaró Trump en breves palabras ante la prensa. Milei, por su parte, no respondió preguntas durante la aparición conjunta y se limitó a agradecer a su homólogo por su apoyo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado sobre una posible ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina, Trump afirmó que su Gobierno brindará apoyo, aunque consideró que el país no necesitará "un rescate económico" gracias a al "trabajo fantástico" de Milei.

En el encuentro también estuvo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien el lunes ofreció apoyo financiero a Argentina ante las turbulencias financieras que atraviesa el país suramericano.

Una vez finalizada la reunión, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, describió el encuentro y el apoyo estadounidense al Gobierno de Milei como "impresionante".

"Argentina será próspera", añadió, en una publicación en X, donde también agradeció a Trump, Bessent y Rubio.