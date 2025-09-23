Ministro de Defensa ruso se reúne con jefe del Ejército de Nicaragua y abordan cooperación

"La cooperación militar ruso-nicaragüense ha perdurado a lo largo del tiempo. Se basa en los principios de confianza, amistad, respeto mutuo y consideración de los intereses de cada uno. Se ha realizado un amplio trabajo conjunto en este ámbito", declaró Beloúsov.

Las partes abordaron la cooperación entre los ministerios de defensa de ambos países, así como otros aspectos de seguridad.

Beloúsov felicitó a la delegación nicaragüense por el 46º aniversario de la fundación de su Ejército y el Día de la Independencia de la República, a la vez que agradeció su participación en los ejercicios conjuntos de Západ 2025.

Ayer, el representante especial de los copresidentes de Nicaragua para la cooperación con Rusia, Laureano Ortega Murillo, firmó en Moscú varios acuerdos de cooperación con los jefes de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú y de la ciudad crimea de Sebastopol.

En julio, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua ratificó el acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia "sobre la protección recíproca de sus ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional", dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.

Nicaragua junto con Corea del Norte y Siria son los únicos países que ha reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Con anterioridad, el país centroamericano reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia.

Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde el 2007, quien copreside Nicaragua con su esposa, Rosario Murillo, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladímir Putin.