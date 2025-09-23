Muere un mexicano detenido en un centro migratorio en California acusado de negligencias

Ismael Ayala-Uribe falleció este lunes 22 de septiembre en el Centro Médico Global Victor Valley de Victorville, ubicado al noreste de Los Ángeles, según detalló el ICE en un comunicado.

El inmigrante se encontraba detenido en el centro de procesamiento del ICE en la localidad californiana de Adelanto y fue trasladado el 21 de septiembre a las instalaciones médicas para “una evaluación más exhaustiva” de un absceso en el glúteo, tras lo que se programó una cirugía para tratarlo.

En la madrugada del 22 de septiembre, Ayala-Uribe fue hallado inconsciente y fue declarado muerto.

Las causas del fallecimiento aún no han sido reveladas pero están siendo investigadas; el ICE dijo que Ayala también presentaba hipertensión y taquicardia anormal.

El ICE enfrenta varios procesos judiciales por la falta de atención médica necesaria brindada a los detenidos.

El centro de Procesamiento del ICE en Adelanto fue prácticamente desocupado, tras la orden de un juez federal de liberar a los inmigrantes, debido a las condiciones insalubres a las que fueron sometidos durante la pandemia de la covid-19.

Ayala fue detenido el 17 de agosto en el condado de Orange y trasladado a Adelanto el 22 de agosto para su proceso migratorio.

La muerte de Ayala se suma a la del hondureño Santos Reyes Banegas, de 42 años, que falleció en el Centro Correccional del Condado de Nassau en East Meadow, al este de la ciudad de Nueva York, por una presunta falla del hígado.

Reyes Banegas murió el 18 de septiembre apenas dieciocho horas después de llegar al centro de detención, donde "por protocolo pasó por una revisión médica" que lo declaró admisible el día anterior, aseveró la agencia gubernamental.

Los fallecimientos del mexicano y el hondureño se suman a las dieciséis muertes de migrantes ya reconocidas de forma oficial por el ICE en lo que va del año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024, con lo que ya supera las doce registradas durante todo el año fiscal anterior.