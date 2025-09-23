Muere un voluntario español en el ejército de Ucrania en una misión de rescate de heridos

El alcalde de la localidad Villapalacios (centro de España), José Pajares, comunicó a EFE que Juan Luis Amador Matías murió este domingo por la mañana y que están intentando, junto a la familia, agilizar las gestiones para repatriar el cuerpo.
Agregó que en el momento en que murió estaba realizando una misión de rescate de heridos, y detalló que es padre de una niña pequeña, que también reside en el municipio junto al resto de la familia.
"Llevaba unos meses en Ucrania, y este mes de septiembre estuvo (en el pueblo) diez o doce días de permiso. Y justo acababa de volver a Ucrania ahora", dijo el alcalde, quien añadió que "ahora nos estamos centrando en ayudar a la familia para repatriar el cuerpo, que no va a ser fácil".
En un comunicado de la Unidad pastoral Juan XXIII, que engloba a varias parroquias de la zona, publicado en redes sociales, se detalla que el ciudadano español fue abatido por un dron.
