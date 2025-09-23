Muere un voluntario español en el ejército de Ucrania en una misión de rescate de heridos

Toledo (España), 23 sep (EFE).- Las autoridades españolas confirmaron la muerte en Ucrania de un hombre español de 38 años, que se encontraba en el país desde hacía unos meses como voluntario con el ejército ucraniano, y detallaron que en ese momento estaba realizando una misión de rescate de heridos.