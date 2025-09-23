Mueren 40 personas en Sudán del Sur en choques tras un nuevo intento de robo de ganado

"Los atacantes saquearon unas 2.500 cabezas de ganado. Nuestros jóvenes reaccionaron, lo que dejó 36 asaltantes muertos. Trágicamente, cuatro de los nuestros también fallecieron y otro resultó herido", explicó a EFE el ministro de Información de Pibor, Jacob Warchum.

El asalto ha sido atribuido a jóvenes armados del estado de Ecuatoria Oriental, cuyo ministro de Información, Elias Ahaj, señaló por su parte a EFE que su oficina "aún no ha verificado el número de muertos" y que "se está coordinando estrechamente con las autoridades de Pibor" sobre lo sucedido.

"Estamos monitoreando la situación atentamente y tomaremos las medidas necesarias en cooperación con nuestros homólogos en Pibor", apuntó.

Los robos de ganado, símbolo clave de riqueza, estatus y dote en Sudán del Sur, son frecuentes en varias regiones del empobrecido país africano y son considerados una de las principales causas de la violencia, particularmente en los estados de Yonglei, Ecuatoria Oriental y Unidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se estima que centenares de personas han muerto desde la independencia de Sudán del Sur, en 2011, en choques por motivos similares, que diversos analistas atribuyen a la escasez de recursos y la debilidad de la gobernanza local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La magnitud de este ataque es un recordatorio de que se necesitan medidas urgentes y sostenidas para evitar más pérdidas humanas”, subrayó Warchum, que pidió reforzar la seguridad y mecanismos efectivos de resolución de conflictos a nivel comunitario.

Agencias humanitarias advirtieron en declaraciones a EFE de que el asalto de este martes puede agravar la inseguridad alimentaria en una región donde el ganado constituye tanto la principal fuente de riqueza como un sustento esencial.

"Pérdidas de esta magnitud pueden profundizar la pobreza y desencadenar ciclos de ataques de venganza”, alertó bajo anonimato un cooperante local.

El nuevo repunte de violencia intercomunitaria se suma a las crisis políticas y a las tensiones crecientes en Yuba y en las regiones septentrionales entre el Gobierno del presidente sursudanés, Salva Kiir, y la oposición leal al vicepresidente, Riek Machar, suspendido y juzgado bajo varias acusaciones, incluida la de terrorismo.