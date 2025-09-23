Naasón Joaquín García se declara no culpable de seis cargos en una corte de Nueva York

Los Ángeles (EE.UU.), 23 sep (EFE).- Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo (LLDM) con sede en México, se declaró este martes no culpable de los seis cargos que enfrenta en una corte federal de Nueva York, entre los que se encuentran crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la institución en la que ejerce máxima autoridad.