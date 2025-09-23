Naasón Joaquín García se declara no culpable de seis cargos en una corte de Nueva York

El autonombrado ‘apóstol de Jesucristo’ se presentó en una corta audiencia en un tribunal federal de Manhattan, donde enfrenta una acusación por constituir una empresa paralela a la LLDM para fraguar una red de abuso sexual sistemático de menores que, en un primer momento, tenía como objetivo último satisfacer a Samuel Joaquín, otrora líder de la iglesia y padre de Naasón, muerto en 2014.
En un comunicado enviado a EFE, la LLDM informó que su líder se había declarado no culpable por cargos que consideran “infundados, mentirosos y calumniosos” presentados contra Joaquín García, de 56 años.
La Iglesia también reprochó la detención y los cargos que enfrenta la madre del líder, Eva García de Joaquín, así como su primo Joram Núñez, detenidos el pasado 10 de septiembre en Los Ángeles y Chicago, respectivamente.
“Consideramos que la presentación de cargos demuestra claramente que la Fiscalía (de EE.UU.) es capaz de torcer la ley, perjudicando a los familiares del apóstol de Jesucristo para coaccionarlo”, sostuvo el pronunciamiento.
Joaquín García fue trasladado a Nueva York desde California, donde cumplía una condena de más de 16 años, tras declararse culpable en 2022 de tres cargos estatales, relacionados con abuso a menores.
Los cargos federales también incluyen a Rosa Sosa, acusada de ser una de las principales cómplices de Samuel Joaquín en los abusos al preparar a las víctimas, una práctica que habría continuado con Naasón Joaquín, según documentos judiciales.
Azalia Rangel García y Silem García Peña completan la acusación presentada en la corte federal de Nueva York.
Sosa, Rangel García y García Peña se encuentran en búsqueda y captura. El Departamento de Justicia explicó en un comunicado que se cree que están en México y que pedirán a las autoridades de ese país que los arresten y extraditen para que enfrenten cargos.