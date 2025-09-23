Narda evoluciona a huracán de categoría 1 en el Pacífico mexicano

En su reporte más reciente, el SMN precisó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT), Narda se localizó aproximadamente a 475 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Además, el fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

Según el reporte, los desprendimiento nubosos de Narda provocarán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en las costas de esos estados.

El servicio explicó que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado”, apuntó el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

México prevé hasta veinte ciclones con nombre en el Pacífico durante la actual temporada, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado doce tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El más reciente huracán registrado en el país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó la muerte de un menor y daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, donde provocó la caída de árboles y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica y de viviendas.