Nexstar mantendrá fuera del aire a 'Jimmy Kimmel Live!' por comentarios sobre Charlie Kirk

"La semana pasada decidimos suspender 'Jimmy Kimmel Live!' tras lo que ABC calificó como los comentarios inoportunos e insensibles del Sr. Kimmel en un momento crítico de nuestro discurso nacional", apuntó el grupo en un comunicado.

"Mantenemos esa decisión a la espera de que se garantice el compromiso de todas las partes a fomentar un ambiente de diálogo respetuoso y constructivo en los mercados a los que servimos", continuó.

ABC anunció el lunes que tras mantener conversaciones con su empresa matriz Disney sobre la suspensión, que le ha costado a la compañía múltiples críticas, y con el presentador Jimmy Kimmel habían tomado la decisión de regresar el programa este martes.

Un portavoz de Disney explicó que la cadena decidió suspender la producción del popular programa la semana pasada "para evitar agravar aún más" la situación que atravesaba el país tras la muerte del activista ultraconservador Charlie Kirk.

El regreso del programa se da después de una gran polémica por la decisión de la cadena de silenciar al comediante, en la que defensores de los derechos y la libertad de prensa consideraron que era una violación a la libertad de expresión cobijada por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Antes de Nexstar, el grupo de estaciones Sinclair anunció el lunes que suspendería la emisión de 'Jimmy Kimmel Live!' en las 38 estaciones en las que opera, y que se encontraba en "conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa".

Según datos del medio especializado Variety, Nexstar y Sinclair representan cerca del 25 % de la audiencia televisiva nacional, lo que implica que 'Jimmy Kimmel Live!' quedará fuera de emisión en una proporción significativa del territorio estadounidense.

La semana pasada, Disney retiró el programa de Kimmel del aire después de que Nexstar y Sinclair anunciaran que no lo emitirían en sus respectivos mercados tras los comentarios del presentador sobre el asesino del activista conservador Charlie Kirk.

La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

Este lunes, unos 400 artistas -incluidas legendarias estrellas de Hollywood- firmaron, junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una carta abierta en la que solicitan el apoyo del público para condenar la suspensión, calificada como indefinida, y defender la libertad de expresión.