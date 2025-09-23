Nuevos cambios de EE.UU. a las visas H-1B prioriza sueldos y formación profesional altos

La intención de cambiar el programa de visado, usado por empresas, en su mayoría tecnológicas, para contratar a trabajadores extranjeros elimina el sistema de lotería aleatoria y propone un sorteo donde las personas con un mayor salario tienen más "entradas" en la lotería.

Estos cambios a las vías legales para trabajar en EE.UU. se suman a la campaña de deportaciones masivas y de políticas antimigrante que ha promovido el Gobierno republicano desde que Trump tomó posesión en enero.

La propuesta, publicada hoy en el registro federal, llevaría a que los roles mejor pagados y más especializados tengan más posibilidades de obtener el visado.

En el documento, DHS argumenta que el salario es un buen indicador del nivel de habilidad y que priorizar los roles mejor pagados está más alineado con el objetivo del programa: atraer a los "mejores y más brillantes" y cubrir la escasez de mano de obra altamente calificada.

A su vez, el Gobierno señala que, con estos cambios, se busca "desalentar el uso del H-1B para cubrir puestos de menor salario o menor calificación".

La propuesta ha generado reacciones mixtas: algunos directores de grandes tecnológicas, como OpenAi o Nvidia, han abrazado los cambios, asegurando que les ayudarán a traer a "los mejores" trabajadores al país.

Sin embargo, algunos abogados de inmigración y expertos en economía rechazan la decisión de Trump, poniendo en duda su legalidad y alertando que podría acabar "por completo" con el programa H1B.