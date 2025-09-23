OMS: 1.400 millones de personas sufren hipertensión, y 4 de cada 5 no la controlan

"Cada hora fallecen unas mil personas por infartos y ataques al corazón relacionados con la alta presión arterial, y muchas de estas muertes son evitables", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al presentarse el segundo informe de la agencia sanitaria de la ONU sobre hipertensión.

La falta de control de este síntoma es causada por el inadecuado acceso a equipamiento y medicinas, o la carencia de tratamientos estandarizados o personal especializado en muchos sistemas sanitarios, indica la OMS, que también vincula la alta presión arterial a problemas renales crónicos o demencia.

Otro factor serían las insuficientes campañas de prevención ante los hábitos que pueden contribuir a la presión alta, como el consumo de alcohol, tabaco, sal y grasas trans, o la insuficiente actividad física.

La OMS subraya que la medicación para regular la presión es una de las herramientas más efectivas y económicas para enfrentar el problema, pero sólo un 28 % de los países de ingresos bajos reportaron en la elaboración del informe un acceso general de su población a este tipo de fármacos.

En los países en desarrollo, las enfermedades cardiovasculares causadas entre otros factores por la hipertensión costaron a la sanidad de esas economías en los últimos 15 años hasta 3,7 billones de dólares, el equivalente a un 2 % de su PIB combinado, advierte la OMS.

"Con voluntad política, inversión y reformas para incluir el control de la hipertensión en los servicios sanitarios, podemos salvar millones de vidas y garantizar la cobertura de salud universal para todos", afirmó el director general de la OMS.

La organización define como hipertensión clínica aquellos niveles en adultos que superen los 140 mmHG en su valor más alto (sístole) y los 90 mmHg en su valor más bajo (diástole) en dos días de medición.

Sin embargo, la OMS alerta de que incluso niveles dentro de esa horquilla, en torno a los 130 mmHg de presión sistólica, pueden aún suponer un mayor riesgo de sufrir dolencias cardíacas o renales.