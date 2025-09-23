ONU atribuye el fallo de la escalera mecánica que afectó a Trump a un cámara de su equipo

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- La ONU abrió este martes una investigación sobre el fallo de una escalera mecánica en su edificio que afectó al presidente Donald Trump y su esposa Melania justo cuando llegaban a la ONU, y concluyó tras las pesquisas que se debió probablemente a un cámara del propio equipo del presidente.