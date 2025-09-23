Organizaciones de Ecuador ya pueden inscribirse para hacer campaña sobre el referéndum

Las solicitudes serán receptadas hasta el próximo sábado, de acuerdo con el calendario aprobado por el pleno del ente electoral, y posteriormente serán revisadas y calificadas, si cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa.

La campaña se realizará del 1 al 13 de noviembre y, por el momento, el pleno del CNE ha convocado al referéndum para que los ecuatorianos se pronuncien por dos preguntas, relacionadas con la reinstalación de bases militares extranjeras y con la eliminación del financiamiento público de las organizaciones políticas.

Sin embargo, podrían agregarse más preguntas en los próximos días, ya que la Corte Constitucional se encuentra analizando un segundo paquete de siete interrogantes enviadas por el presidente Daniel Noboa, después de que el alto tribunal negara cuatro de siete propuestas anteriormente.

Además, los jueces también están analizando la constitucionalidad de una convocatoria a referéndum para preguntarle a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con que se instaure una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, que hizo Noboa por segunda vez el pasado sábado sin obtener antes el aval del alto tribunal, tal como establece la normativa.

El presidente convocó por primera vez a un referéndum sobre una Constituyente el pasado viernes, pero la Corte Constitucional suspendió de manera temporal los efectos del decreto, tras admitir a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad que advertían que la propuesta no cumplía con el requisito previo de tener un dictamen favorable de los jueces.

Esto llevó a Noboa a derogar el decreto suspendido y a enviar una nueva convocatoria directamente al CNE, en un intento de evitar el filtro de los jueces, pero el pleno del ente electoral resolvió derivar el pedido al alto tribunal, al que le pidió que emita un dictamen lo más pronto posible.

La Asamblea Constituyente, con la que Noboa busca cambiar la carta magna aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), fue una de sus más grandes promesas de la campaña electoral tras la que logró ser reelegido como gobernante de Ecuador para un periodo completo (2025-2029), después de haber llegado al poder en 2023.