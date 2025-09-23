Partido de Machado denuncia arresto de dos colaboradores en región fronteriza con Colombia

A través de un mensaje en X, la formación identificó a los dos hombres como Pedro Andrade y Hommel Torres, quienes, según la publicación, fueron arrestados el domingo cuando se dirigían a Colombia desde el estado venezolano de Trujillo (oeste).

"Exigimos información de dónde están y su libertad inmediata", expresó VV.

Además, la organización política advirtió que "la represión y el asedio contra la disidencia continúan" en Venezuela, mientras -agregó- el "vocero" del Gobierno de Nicolás Maduro "asegura ante el Consejo de DD.HH. de la ONU que" en el país "no han atacado a nadie".

Ambos detenidos son colaboradores del 'Comando Con Venezuela', el equipo de organización política de Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, precisó a EFE una fuente del partido.

Este lunes, la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela sostuvo que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales, confirman que sigue ocurriendo "el crimen de persecución por razones políticas".

La Comisión destacó que "no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales", por lo que "la única esperanza de justicia para las víctimas" recae en la comunidad internacional.

Por su parte, en su intervención ante la sede de la ONU en Ginebra, el embajador venezolano Alexander Yañez acusó a los comisionados de ser agentes que trabajan "por el cambio de régimen político en Venezuela" y que en sus informes supuestamente "citan a fuentes dudosas, utilizan testimonios inventados y emplean estadísticas sin rigor metodológico".

Yañez también criticó los recursos empleados por la ONU para que esta Misión investigadora pueda cumplir su tarea.