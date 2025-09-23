Periodistas venezolanos exigen la liberación de un comunicador detenido hace cuatro meses

"Exigimos respeto a sus derechos y la inmediata liberación", manifestó el CNP en su cuenta de X.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, afirmó que en el país suramericano "ejercer derechos políticos es criminalizado", y mencionó el caso de Marcano, a quien consideró como víctima de "múltiples violaciones a sus derechos humanos".

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marcano, de 30 años, fue detenido en la mañana del pasado 23 de mayo por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que "irrumpieron sin orden judicial en su casa en Caracas y se lo llevaron".

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, vinculó a Marcano con un supuesto plan contra las elecciones regionales y parlamentarias celebradas el 25 de mayo, un caso por el que también fueron detenidas otras personas, entre ellas el exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien también cumplió este martes cuatro meses detenido.

El CNP contabiliza 18 periodistas "detenidos injustamente" en Venezuela, entre ellos Marcano.