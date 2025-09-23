Petro dice que busca con el emir de Catar "la paz del mundo" y de Colombia

Bogotá, 23 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que él y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, con quien se encontró en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, buscan "la paz del mundo" y del país andino.