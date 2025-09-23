Petro dice que busca con el emir de Catar "la paz del mundo" y de Colombia

"Me encuentro con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Buscamos la paz del mundo y la paz de Colombia", expresó Petro en la red social X, donde publicó una foto al lado del mandatario árabe.
El encuentro ocurrió apenas cinco días después de que el Gobierno colombino y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, iniciaran formalmente en Doha unos diálogos de paz, con un acuerdo que contempla una etapa inicial de "construcción de confianza" y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo.
Igualmente, el encuentro de mandatarios se da siete meses después de la visita oficial que Petro hizo a Catar, en la que pidió al emir mediar para la liberación del colombo-israelí Elkana Bohbot, quien fue secuestrado por el grupo islamista Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en el festival de música de Reim.
Por otra parte, en noviembre del año pasado Al Thani visitó Bogotá y acordó con Petro avanzar en las negociaciones para un acuerdo de asociación económica integral.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy