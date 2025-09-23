Polonia reabrirá su frontera con Bielorrusia tras el fin de las maniobras militares Zapad

El jefe del Ejecutivo polaco añadió que el Gobierno "se reserva el derecho de volver a cerrarlos si aumenta la tensión en la región".

El cierre, que afectó tanto al tráfico de mercancías como de pasajeros en ambas direcciones, se anunció la semana pasada, en la víspera del comienzo de los ejercicios militares "Zapad", en lo que participaron unos 30.000 soldados, y hace solo unos días Varsovia subrayó que el cierre fronterizo se mantendría "hasta nueva orden".

Tusk explicó hoy, antes de el Consejo de Ministros, que la medida preventiva había cumplido su objetivo, y que los ejercicios militares han concluido, con lo que han disminuido las amenazas asociadas a la "postura agresiva de los vecinos orientales de Polonia".

Asimismo, subrayó que la decisión de reabrir la frontera también tiene en cuenta "los intereses económicos de los transportistas polacos, sobre todo los ferrocarriles estatales".

El ministerio de Interior polaco había reconocido previamente que la suspensión del tráfico suponía un "reto para los transportistas", quienes se veían obligados a utilizar rutas alternativas a través de Lituania o a esperar hasta la reapertura.

Durante el cierre se suspendió el tráfico en todos los pasos, incluidos los de Terespol (pasajeros) y Kukuryki (mercancías), que eran los últimos que permanecían operativos en la frontera con Bielorrusia.

También se clausuraron temporalmente tres cruces ferroviarios de mercancías, lo que afectó en gran medida al tráfico de mercancías procedentes de China con destino a Europa, que por tren entran en la UE a través de esta ruta.

A pesar de la reapertura anunciada este martes, el primer ministro Tusk advirtió que la posibilidad de un nuevo cierre "sigue en manos del Gobierno".

"Si surge la necesidad, si aumenta la tensión o el comportamiento agresivo de nuestros vecinos, no dudaremos en tomar la decisión de cerrar los pasos de nuevo", recalcó Donald Tusk.