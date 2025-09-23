Posibilidad de un Estado israelí y uno palestino se erosiona peligrosamente, dice Guterres

"La viabilidad de la solución de dos Estados se está erosionando peligrosamente, alcanzando ahora su nivel más crítico en más de una generación", apuntó Guterres en una sesión del Consejo sobre la situación en Oriente Medio, que coincidió con el primer día de la semana de alto nivel de la ONU.

Aun así, Guterres volvió a abogar hoy por una Palestina "independiente, soberana, democrática y viable" que coexista con Israel, así como por un aumento de la seguridad basado en las fronteras previas a 1967.

Y apostó por que "el día después" del conflicto esté ligado al derecho internacional y rechace cualquier fórmula que debilite este objetivo.

Según el secretario, la "implacable" expansión de asentamientos -actualmente Israel proyecta otro que cortaría literalmente en dos Cisjordania- y anexiones por parte de Israel, así como el desplazamiento forzoso y "los ciclos de violencia mortal", han derivado en un "terrible" patrón de ocupación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todo ello mientras la Autoridad Palestina se enfrenta a presiones fiscales, políticas e institucionales que socavan su capacidad de funcionar, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Debe cesar la colonización. La Corte Internacional de Justicia debe intervenir, también en el caso de Israel, para ordenar el cese inmediato de las actividades de asentamiento y reconocer la presencia global en los territorios palestinos ocupados", apostilló.

Además, recalcó que el conflicto israelí-palestino atraviesa uno de los episodios "más oscuros de su historia".

El sábado pasado, el Gobierno de Hamás en la Franja estimó que en la capital quedan unas 900.000 personas y que otras 270.000 han salido de la ciudad, en un dato que choca directamente con la estimación del Ejército de que han logrado desplazar a 480.000 personas.

Aparte de Guterres, en la sesión de hoy del Consejo de Seguridad tomaron la palabra ministros de Exteriores como el de la República de Corea, Cho Hyun, que denunció la operación terrestre lanzada por Israel para tomar el control de Ciudad de Gaza.

Esto, aseguró, corre el riesgo de agravar aún más "una crisis humanitaria ya catastrófica".

Hyun aseguró que su país está comprometido a reconocer el Estado palestino en un momento que sea "propicio" para la consolidación de los dos Estados.

En los últimos días, países como Francia, Bélgica, Reino Unido o Canadá han reconocido al Estado palestino, elevando a 157 el número de naciones que ya reconocen a este estado árabe.