Powell dice que los activos de Wall Street están sobrevaluados

“Analizamos las condiciones financieras generales y nos preguntamos si nuestras políticas están teniendo el efecto deseado en ellas”, dijo Powell durante un foro celebrado hoy en Rhode Island al ser preguntado sobre el peso que da la Reserva Federal a la marcha de los mercados y sobre si la entidad tolera mejor las valoraciones alcistas.

A continuación, Powell señalo que “en muchos indicadores" el precio de los activos cotizados en Estados Unidos "está bastante elevado”.

Pese al comentario del presidente de la Fed, que pareció ser en referencia a la idea asentada en los mercados de que la entidad seguirá recortando los tipos de interés en sus juntas de octubre y diciembre, Powell apuntó a su vez que el momento actual no viene marcado por "riesgos elevados de estabilidad financiera".

El economista subrayó hoy que "el aumento de los riesgos a la baja para el empleo" ha alterado el equilibrio de riesgos que maneja la Fed, por lo que la Comisión Federal de Mercado Abierto decidió en su reunión de la semana pasada "dar un paso más hacia una postura de política monetaria más neutral".

Esto implicó recortar tipos en un cuarto de punto hasta dejarlos en una horquilla entre el 4% y el 4,25%.

Tras los niveles récord alcanzados la semana pasada al conocerse la rebaja del precio del dinero, Wall Street, muy dependiente del impulso de las tecnológicas, ha moderado las subidas y hoy cerró claramente a la baja.

La mayoría de analistas esperan que el referencial pueda acabar el año otro medio punto porcentual por debajo de este nivel a raíz de lo expresado por los gobernadores de la Fed en la junta del pasado miércoles y también de lo reflejado en el informe de perspectivas publicado el mismo día.