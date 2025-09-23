Presidente de Paraguay se reúne con Meloni antes de su visita de Estado a Italia

Durante el encuentro, los dignatarios "repasaron la agenda bilateral y reafirmaron el compromiso de fortalecer los lazos entre Paraguay e Italia", señaló en un comunicado la Presidencia de Paraguay.
Además, según la nota, Peña "aceptó la invitación de realizar una visita de Estado a Italia, con el objetivo de seguir trabajando por el desarrollo y el futuro de ambos países".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay anunció el viernes que Peña viajará del 13 al 15 de octubre próximo a Italia, por invitación de Meloni, en la que será su segunda visita oficial a Italia desde que asumió la Presidencia del país suramericano, en agosto de 2023.
Peña visitó Italia en noviembre de 2023, ocasión en la que fue recibido por su homólogo Sergio Mattarella, con quien se había entrevistado en julio de ese año en Asunción como presidente electo, durante la primera visita de un gobernante italiano a Paraguay.
Como parte de la agenda de Italia, el jefe de Estado paraguayo se reunió en el Vaticano con el papa Francisco, quien falleció el 21 de abril pasado, se entrevistó con sus compatriotas residentes en territorio italiano y sostuvo encuentros con empresarios.