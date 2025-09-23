Presidente de Paraguay se reúne con Meloni antes de su visita de Estado a Italia

Asunción, 23 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este martes con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, como parte de la agenda paralela a la 80 Asamblea General de la ONU en Nueva York, y confirmó su visita de Estado, en octubre próximo, al país europeo, informaron fuentes del Gobierno en Asunción.