Rechazan petición del presidente de Malaui para impedir anuncio de resultados electorales

Según reportaron medios locales en base a documentos judiciales, el juez Howard Pemba del Tribunal Superior en la capital, Lilongüe, rechazó la petición que hicieron Chakwera y su formación, el Partido del Congreso de Malaui (MCP), quienes argumentaban presuntas irregularidades en los comicios.

"Se concede la solicitud de revisión judicial. Sin embargo, no se concede la orden de impedir que el demandado declare los resultados presidenciales", escribió el magistrado en los documentos legales difundidos por la prensa malauí.

Según los resultados provisionales publicados el lunes por la MEC, el expresidente Peter Mutharika (2014-2020), de 85 años, encabeza con amplia ventaja el recuento, con el 65,6 % de votos válidos en 24 de los 36 consejos electorales escrutados hasta ahora, mientras que Chakwera, de 70 años, obtiene el 23,8 %.

El actual mandatario, teólogo evangelista y expredicador, derrotó a Mutharika en 2020 después de que el Tribunal Constitucional anulara los resultados de los comicios de 2019 por irregularidades masivas.

Con una gran expectación, se esperaba el anuncio de los resultados completos este martes pero, finalmente, el portavoz del organismo electoral, Sangwani Mwafulirwa, informó de que serían anunciados el miércoles.

Para ganar en primera vuelta, uno de los candidatos debe superar el 50 % de los sufragios, de lo contrario, se deberá celebrará una segunda ronda.

Diecisiete aspirantes compiten por la Presidencia, aunque Mutharika aparecía como favorito en varias encuestas previas a la celebración de los comicios.

Los partidos de los principales candidatos llegaron incluso a proclamarse ganadores antes de la publicación oficial de resultados finales.

Esa situación generó molestia en la MEC y obligó a su presidenta, la jueza Annabel Mtalimanja, a realizar una rueda de prensa en la que aseguró que no acelerarán el proceso de recuento “solo porque algunos líderes de partidos políticos y candidatos estén presionando para que se publiquen”.

La jueza instó a que los candidatos respetaran el tiempo de los procedimientos y evitaran proclamarse vencedores prematuramente.

Además de elegir presidente, los malauíes votaron para renovar los 229 escaños del Parlamento y 509 concejalías locales.

La Comisión Electoral está obligada a anunciar los resultados dentro de los ocho días posteriores a la votación.

Las elecciones transcurrieron de manera pacífica, pero la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) señaló que la campaña se vio marcada por la desigualdad ante la ausencia de regulación en la financiación electoral.

Malaui, uno de los países más empobrecidos del mundo, afronta una situación económica delicada, con más del 70 % de la población viviendo con menos de 2,15 dólares diarios, según el Banco Mundial, en medio del aumento de precios de alimentos y servicios básicos.