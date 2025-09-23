Revolut inaugura sede en Londres y anuncia inversión global de 11.500 millones de euros

La entidad pretende crecer de los 65 millones de clientes actuales a los 100 millones para mediados de 2027 y, dentro de este ambicioso plan de expansión, España se posiciona como "un mercado sumamente atractivo", aseguró la directora general de Revolut para Europa Occidental, Béatrice Cossa-Dumurgier, en un encuentro privado con medios, entre los que se encontraba EFE.

Actualmente, Revolut cuenta ya con más de cinco millones de clientes en España y está en pleno crecimiento, especialmente entre la generación joven. Entre sus próximos pasos está designar un nuevo director general para el país y ampliar su gama de servicios, como banca corporativa, a partir del año próximo, u ofreciendo productos más "locales" como hipotecas.

"Ofrecemos una propuesta de valor muy diferente, que creemos que será líder en algún momento. No pretendemos ser inicialmente el banco principal de todos los clientes, pero cada vez lo somos más. Si se mantiene esta tendencia, seremos el banco principal de los clientes en España", aseguró Cossa-Dumurgier en la nueva sede global de Revolut en Londres.

De los 11.500 millones de euros de inversión anunciados este martes, 1.000 millones de euros irán destinados a su nodo de Europa Occidental, 425 millones a acelerar sus operaciones en Estados Unidos y 3.400 millones de euros se invertirán en el Reino Unido.

Por ello, la inauguración de sus nuevas oficinas en el distrito financiero de Canary Wharf, al este de Londres, contó, entre otras, con la presencia de la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, que aseguró que la inversión millonaria de Revolut suponía "un voto de confianza" en la economía del Reino Unido y en el futuro del país.

"El Reino Unido está verdaderamente abierto a los negocios", declaró Reeves, que dijo que el país debería convertirse en el destino número uno para las inversiones de servicios financieros para 2055.

Además de en Europa, Revolut anunció este martes "progresos significativos" en su expansión internacional y la adquisición de licencias para operar en más países, con especial atención a Latinoamérica (con presencia en Argentina, Brasil, Colombia o México), Oriente Medio, Sudáfrica o la región de Asia-Pacífico.

El director ejecutivo y fundador de Revolut, Nik Storonsky, fue más allá y confesó que el "objetivo último" de la entidad es "alcanzar los 100 millones de clientes diarios, en 100 países y con 100.000 millones de beneficio".