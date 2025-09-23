RSF quiere que el caso de Abdelfatah sirva para liberar a otros 19 periodistas en Egipto

París, 23 sep (EFE).- Reporteros sin Fronteras (RSF) manifestó este martes su "alivio" por la liberación del activista prodemocracia Alaa Abdelfatah, indultado por el régimen egipcio, y pidió que esto marque una inflexión que permita la salida inmediata de las cárceles egipcias de otros 19 periodistas.