RSF quiere que el caso de Abdelfatah sirva para liberar a otros 19 periodistas en Egipto

En una declaración, la directora de RSF en el Reino Unido, Fiona O'Brien, insistió en que Alaa Abdelfatah "nunca debería haber ido a la cárcel" y pidió que se le permita viajar al Reino Unido para reunirse con su hijo Khaled.
"Su indulto y su liberación deben marcar el final definitivo de su calvario", subraya O'Brien, que aprovecha para recordar a "otros 19 periodistas que siguen languideciendo en las cárceles egipcias" para los que también espera una resolución.
En concreto, muestra su esperanza de que este caso "marque un punto de inflexión en la sombría historia de represión de las voces independientes en Egipto" porque "el periodismo no es un delito".
RSF reclama para todos ellos su puesta en libertad "de inmediato".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El activista egipcio-británico, que tiene ahora 43 años, fue liberado este martes al haber sido indultado por el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, mediante una gracia que pone fin a una decena de años de detención en total desde 2006 por su implicación en diferentes movimientos en favor de la democracia.